TOKİ Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 konut ne zaman teslim edilecek?

Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 TOKİ konut ne zaman teslim edilecek? Sorusu hak sahipleri tarafından araştırılmakta. Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 konut ne zaman teslim tarihine ilişkin, ‘Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasını yaptı.

TOKİ’den asgari ücretle çalışanlar ev alır mı? TOKİ satışları nerelerde?

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Kahramankazan TOKİ 334 konut ne zaman teslim edilecek?

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