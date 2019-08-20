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TOKİ Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 konut ne zaman teslim edilecek?

Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 TOKİ konut ne zaman teslim edilecek? Sorusu hak sahipleri tarafından araştırılmakta. Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 konut ne zaman teslim tarihine ilişkin, ‘Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasını yaptı. Kahraman kazan ikinci etap TOKİ teslim tarihi belli mi? Ankara kahraman kazan ikinci tokilerin anahtar teslimi ne zaman?

20 Ağustos 2019 Salı 12:31
TOKİ Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 konut ne zaman teslim edilecek?

Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 TOKİ konut ne zaman teslim edilecek? Sorusu hak sahipleri tarafından araştırılmakta. Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap 1000 konut ne zaman teslim tarihine ilişkin, ‘Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:31
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