TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş sonuçları sorgula Rize Çamlıhemşin'de inşa edeceğimiz 88 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.‬ Hak sahipleri TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş sonuçları sorgulayarak TOKİ Çamlıhemşin kura sonuçlarını öğrenebiliyor.

Rize Çamlıhemşin'de inşa edeceğimiz 88 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.‬ Hak sahipleri TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş sonuçları sorgulayarak TOKİ Çamlıhemşin kura sonuçlarını öğrenebiliyor. Rize Çamlıhemşin Belediyesi ile TOKİ’nin ortaklaşa yürüttüğü toplam 88 adet konutun kura başladı. TOKİ tarafından yeni başlatılan 50 bin konut kapsamında yer alan Rize Çamlıhemşin’de 88 adet konut konut projesi kapsamında inşa ettirilecek Projede 2+1 daireler için başvuru bedeli 500 TL, 3+1 daireler içinse 1.000 TL tahsil edildi. 2+1 ve 3+1 daireler bulunan “Rize Çamlıhemşin kura çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek? TOKİ Rize Çamlıhemşin kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Rize Çamlıhemşin TOKİ kura çekilişi ne zaman? soruları merak konusu oldu.Rize Çamlıhemşin Belediyesi ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü toplam 88 adet konutluk, Rize Çamlıhemşin Belediye Projesine ilişkin “Hak Sahipliği Belirleme Kurası” 29 Temmuz 2019 tarihinde Atatürk İlköğretim Okulu Seminer Salonu’nda saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirildi. TOKİ Çamlıhemşin konut kura sonuçları için tıklayınız

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