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Aktüel TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kuralarında kimler öncelikli olacak?
Aktüel

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kuralarında kimler öncelikli olacak?

TOKİ projesine başvuru yapanların gözü kulağı kura takviminde... Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kuralarında kimler öncelikli?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 23:44:00 -
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kuralarında kimler öncelikli olacak?

İlk Evim İlk İşyerim proje başvuruları 14 Eylül 2022'de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 31 Ekim'de sona erecek. Başvuru yapanlar ise gözlerini kura takvimine çevirdi.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kuralarında kimler öncelikli olacak?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ kuralarının çekileceği takvim henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayında kuralara ilişkin konuştu. Bakan Kurum kuraların 2022 Kasım ayı itibariyle çekileceğini, kura çekim aşamasının 2023 Mart ayında tamamlanması bekleniyor.

 

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Aktüel

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