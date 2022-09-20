13 Eylül 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Evim İlkişyerim projesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat çalışmalarının ocak ayında başlayacağını ilk etap binaların iki yıl sonra teslim edileceğini duyurdu. Bilindiği gibi TOKİ başvurusunda bulunanlar arasında bir kura çekimi gerçekleşiyor. Bu kuranın sonucunda hak kazananlar gerekli adımları takip ediyor. Başvuruda bulunanların gözü kulağı kura takviminde.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura takvimi

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılıyor. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.

"Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.

TOKİ kuralarının çekileceği takvim henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayında kuralara ilişkin konuştu. Bakan Kurum kuraların 2022 Kasım ayı itibariyle çekileceğini, kura çekim aşamasının 2023 mart ayında tamamlanması bekleniyor.