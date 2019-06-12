TOKİ yatırılan parayı geri alma 2019 son dakika. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişinde ev çıkmaması veya başvuru sahibinin TOKİ’den ev almaktan vazgeçmesi durumunda yatırdığı parayı geri alınabiliyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman ve nasıl yapılır? TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan paraları nasıl alabilir?

Kura sonu hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında ilgili banka şubesinden geri alabilecektir.

Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduk tan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir. Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.