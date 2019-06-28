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TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları

TOKİ 2019 İstanbul kura çekilişleri devam ediyor. 26 Haziran Kayalar projesinin çekilişiyle başlayan TOKİ kuraları devam ediyor. Vatandaşlar TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk olarak Başakşehir Kayabaşı ile başlayan kura çekilişlerinde 2+1 ve 3+1 konutların kurası gerçekleşti. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Diğer kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKİ 2019 İstanbul kuralarına dair detaylar...

28 Haziran 2019 Cuma 16:40
TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları

TOKİ 2019 İstanbul kura çekilişleri devam ediyor. 26 Haziran Kayalar projesinin çekilişiyle başlayan TOKİ kuraları devam ediyor. Vatandaşlar TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk olarak Başakşehir Kayabaşı ile başlayan kura çekilişlerinde 2+1 ve 3+1 konutların kurası gerçekleşti. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Diğer kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKİ 2019 İstanbul kuralarına dair detaylar...

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Başakşehir Kayabaşı etabıyla başlayan TOKİ kuralarında 2+1 ve 3+1 konutlar için çekilişler tamamlandı. Çekilişe katılan vatandaşlar sonuçlarını merak ediyor. Canlı yayında ismini duyamayan adaylar TOKİ resmi internet sitesinden "https://www.toki.gov.tr/" yayınlanacak liste ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca katılımcılara mesaj yoluyla da bilgi verileceğini duyurdu.

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TOKİ İstanbul Tuzla ve Silivri kura çekilişleri ne zaman?

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:40
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