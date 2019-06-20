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TOKİ konutları hangi illerde 2019 | Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşların hizmetine sunmak üzere şimdiye kadar 800 binden fazla konut yaptı. TOKİ 2019 yılında da binlerce vatandaşa uygun fiyat aralığında ve uygun ödeme şartlarını sunmaya devam ediyor. Peki 2019’da Toki hangi illerde konut yapacak? TOKİ konut fiyatları ne kadar olacak? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ ödeme koşulları nasıl? İşte detaylarıyla 2019 Toki projeleri…

20 Haziran 2019 Perşembe 18:04
TOKİ konutları hangi illerde 2019 | Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşların hizmetine sunmak üzere şimdiye kadar 800 binden fazla konut yaptı. TOKİ 2019 yılında da binlerce vatandaşa uygun fiyat aralığında ve uygun ödeme şartlarını sunmaya devam ediyor. Peki 2019’da Toki hangi illerde konut yapacak? Konut fiyatları ne kadar olacak? Başvuru şartları ve ödeme koşullarında herhangi bir değişikliğe gidilecek mi? İşte detaylarıyla 2019 Toki projeleri…

Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

TOKİ’nin internet sitesi üzerinde “Talep ve Satış” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

Peşinat ödeyecek miyim?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

Ödeme koşullarım ne olacak?

Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir. 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:04
  1. TOKİ konutları hangi illerde 2019
  2. Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

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