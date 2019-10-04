TOKİ’nin İstanbul’da projeleri merak ediliyor. TOKİ, binlerce vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapıyor. TOKİ konutlar başvuru şartlarını yerine getirenler TOKİ evlerine yazılıyor. Çekilen kura sonucunda hak sahibi olan için konutların yapımına başlanıyor. Peki TOKİ Kayaşehir konutların inşaatına başlandı mı?

50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerinin inşası henüz başlamamış olup projelerin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin artından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.