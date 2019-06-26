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TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim listesi son dakika sorgula

TOKİ'nin İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konutu için ilk kura Kayabaşı konutları için yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), İstanbul Kayabaşı çekilişlerini yaptı. TOKİ Kayabaşı engelli kura çekilişinde Aslahan Algül, Elif Yıldırım, AyhanÇakal, Bülent Kor ve İdris Akşahin’in ismi çıkarken, TOKİ Kayabaşı Emekli konut kura çekilişinde İsmet Işık, Erdal Sezgin, Fikret Kılıç’ın isimleri çıktı. TOKİ İstanbul Kayabaşı çekilişi isim listesi...

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim listesi son dakika sorgula

TOKİ'nin İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konutu için ilk kura Kayabaşı konutları için yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), İstanbul Kayabaşı çekilişlerini yaptı. TOKİ Kayabaşı engelli kura çekilişinde Aslahan Algül, Elif Yıldırım, Ayhan  Çakal, Bülent Kor ve İdris Akşahin’in ismi çıkarken, TOKİ Kayabaşı Emekli konut kura çekilişinde İsmet Işık, Erdal Sezgin, Fikret Kılıç’ın isimleri çıktı. TOKİ İstanbul Kayabaşı çekilişi isim listesi...

Engeli kura çekilişi

Aslahan Algül

Elif Yıldırım

Ayhan  Çakal

Bülent Kor

İdris Akşahin

Emekli kura çekilişi

İsmet Işık

Erdal Sezgin

Fikret Kılıç

Esma Şenoğlu

Yıldız Kolçalar

Süreyya Erbayrak

TOKİ İstanbul kura sonuçları için tıklayınız

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları yarın başlıyor. İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak. 26 Haziran Çarşamba günü 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
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