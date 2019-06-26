TOKİ Kayabaşı çekiliş sonuçları 2019 TOKİ Kayabaşı 3+1 2 bin 129 konut kura sonuçları

TOKİ'nin İstanbul kuraları dün başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları dün başladı. 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. 27 Haziran Perşembe günü ise TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 konutları emekli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ve engelli kura sonuçları.

İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.A lt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

TOKİ kura çekiliş sonuçları listesini nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekilişi sonuçlarını videodan takip edebilir ya da açıklandığı anda aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Sonuçları resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulayabilirsiniz.

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