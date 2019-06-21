TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika sorgula

TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi. Karaman’da inşa edilecek olan 364 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

TOKİ Karaman kura sonuçları 2019 isim listesi

TOKİ Karaman kura çekilişi yapılırken isim listesi sonunda ilan edildi. Karaman TOKİ kura sonuçları listesi ilan edilirken çekilişin yapıldığı salonda sevinç ve üzüntü göz yaşları birbirine karıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Karaman Merkez Kırbağı evleri için merakla beklenen kura çekilişi yapıldı. 2+1 konut 284 adet ve 3+1 konut 80 adet olmak üzere toplam 380 konutluk düşük fiyatlarla satışa sunulmuştu. 380 konut için ise başvuru rekoru kırıldı. Satışa sunulan 284 adet 2+1 konut için 4 bin 527 adet kişi başvuruda bulunurken, 80 adet 3+1 konut için ise 3 bin 153 kişi başvuruda bulundu. Yani satışa sunulan toplam 380 konut için 7 bin 680 kişi başvuruda bulunarak büyük bir rekor kırılmış oldu.

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