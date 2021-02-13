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Ekonomi TOKİ kampanyaları güncel TOKİ indirimli ev
Ekonomi

TOKİ kampanyaları güncel TOKİ indirimli ev

TOKİ ucuz ev ilanları | El almak isteyen vatandaşlar zaman zaman TOKİ'nin satışa sunduğu, açık artırmaya çıkardığı ilanlar olup olmadığını merak ediyor. TOKİ 2021 yılında 39 ilde konut, 19 şehirde ise işyerlerini vadeli açık arttırmaya çıkaracak. Peki, TOKİ açık arttırma ilanlarına nasıl ulaşılır? TOKİ ucuz ev ilanları | TOKİ güncel işyeri ilanları 2021

Yeniakit Publisher
2021-02-13 12:44:00 -
TOKİ kampanyaları güncel TOKİ indirimli ev

Dar gelirli vatandaşların pek çoğu TOKİ'nin kampanya ve proje başvurularından faydalanıyor. TOKİ, 2019'un son günlerinde 81 il için 100 bin sosyal konut projesi başvurularını açmıştı. Söz konusu ilana başvurular ocak ayı ortasına kadar sürmüştü. Önce Elazığ depremi ardından da pandemi sebebiyle kura çekimleri bir süre ertelenmişti. 2020 yılı yaz aylarında kura çekimleri gerçekleşti. 100 bin kişinin ev hayali için adım atılmış oldu. Ev ya da işyeri satın almak isteyenler TOKİ'nin güncel ilanlarının olup olmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ yeni ilan var mı 2021?

TOKİ kampanyaları güncel TOKİ indirimli ev

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2021 yılı içerisinde pek çok konut projesiyle vatandaşların hayallerini gerçekleştirmeyi sürdürecek. 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyeri vadeli açık artırmaya çıkarılacak. 16 ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak açık artırmalar online olarak yapılacak.

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