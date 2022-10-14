TOKİ işyeri projeleri hangi il ilçelerde yapılacak? TOKİ işyeri başvuru şartları
İstanbul TOKİ işyeri projesi hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ işyeri projesi başvuruları devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenler ücretler, projelerin yapılacağı ilçeleri araştırıyor. TOKİ işyeri projesi hangi illerde yapılacak?
TOKİ ilk işyerim projesi başvuruları 10 Ekim'de başladı. Başvurular e-devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak. Başvuru işlemleri ise 7 Kasım 2022'de sona erecek. Peki, TOKİ hangi ilçelerde işyeri yapacak?
TOKİ işyeri projeleri hangi il ilçelerde yapılacak? TOKİ işyeri başvuru şartları
TC Vatandaşı olmak.
Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.
Ödeme Şartları
Başvuru bedeli : 2.000 ₺
İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.
Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).