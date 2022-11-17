TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ bu hafta hangi iller için kura çekilecek?
TOKİ sosyal konut başvuru işlemleri 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru yapanlar ise kuraların çekileceği tarihlere odaklandı. 7 Kasım itibariyle belirlenen takvime göre kuralar çekilmeye başlandı. Peki, bu hafta kuralar hangi iller için çekilecek?
TOKİ kura çekiliş takvimi merakla bekleniyor. TOKİ sosyal konut projesi kuraları 7 Kasım'da çekilmeye başlandı. Başvuru yapanlar ise 10 günlük süreçte hangi illerde kuraların çekileceğini araştırıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki, kuralar ne zaman çekilecek TOKİ 2022
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ bu hafta hangi iller için kura çekilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hazırlanan 10 günlük takvimi vatandaşlara duyurdu.
Açıklanan takvim şöyle:
18 Kasım 2022-Bingöl 1.000 konut
18-23 Kasım 2022-Gaziantep 10.024 konut
19 Kasım 2022-Erzurum 2.420 konut
21 Kasım 2022-Erzincan 1.147 konut
22 Kasım 2022-Tunceli 250 konut
23 Kasım 2022-Elazığ 1.831 konut
24 Kasım 2022-Adıyaman 2.650 konut
26 Kasım 2022-Malatya 2.791 konut
28 Kasım 2022-Diyarbakır 5.500 konut