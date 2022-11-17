  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ bu hafta hangi iller için kura çekilecek?
Aktüel

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ bu hafta hangi iller için kura çekilecek?

TOKİ sosyal konut başvuru işlemleri 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru yapanlar ise kuraların çekileceği tarihlere odaklandı. 7 Kasım itibariyle belirlenen takvime göre kuralar çekilmeye başlandı. Peki, bu hafta kuralar hangi iller için çekilecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-17 14:12:00 -
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ bu hafta hangi iller için kura çekilecek?

TOKİ kura çekiliş takvimi merakla bekleniyor. TOKİ sosyal konut projesi kuraları 7 Kasım'da çekilmeye başlandı. Başvuru yapanlar ise 10 günlük süreçte hangi illerde kuraların çekileceğini araştırıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki, kuralar ne zaman çekilecek TOKİ 2022

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ bu hafta hangi iller için kura çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hazırlanan 10 günlük takvimi vatandaşlara duyurdu.

Açıklanan takvim şöyle:

18 Kasım 2022-Bingöl 1.000 konut

18-23 Kasım 2022-Gaziantep 10.024 konut

19 Kasım 2022-Erzurum 2.420 konut

21 Kasım 2022-Erzincan 1.147 konut

22 Kasım 2022-Tunceli 250 konut

23 Kasım 2022-Elazığ 1.831 konut

24 Kasım 2022-Adıyaman 2.650 konut

26 Kasım 2022-Malatya 2.791 konut

 

28 Kasım 2022-Diyarbakır 5.500 konut

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23