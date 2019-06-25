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TOKİ İstanbul kura sonuçları | TOKİ kura çekilişi canlı yayın İstanbul

Geleceğin Türkiyesi’ni inşaa ediyoruz” sloganı ile ülkenin her noktasında binlerce konut yapan Topu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) beklenen İstanbul kuralarını çekiyor. 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları 26 Haziran’da 2019 tarihinde başlıyor. TOKİ İstanbul kura törenlerini canlı olarak buradan takip edebilirsiniz. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı yayın İstanbul an be an takip edebilirsiniz.

25 Haziran 2019 Salı 14:06
TOKİ İstanbul kura sonuçları | TOKİ kura çekilişi canlı yayın İstanbul

Geleceğin Türkiyesi’ni inşaa ediyoruz” sloganı ile ülkenin her noktasında binlerce konut yapan Topu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) beklenen İstanbul kuralarını çekiyor. 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları 26 Haziran’da 2019 tarihinde başlıyor. TOKİ İstanbul kura törenlerini canlı olarak buradan takip edebilirsiniz. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak.

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları yarın başlıyor. İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak. 26 Haziran Çarşamba günü 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek. Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak. Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:06
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