0553 313 94 23

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ İstanbul kura sonuçları. 50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 2.338 konut kura töreni canlı olarak takip ediliyor. TOKİ Kayabaşı kura çekilişi TOKİ'nin Facebook, Twitter sayfalarından canlı takip edilmekte.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ İstanbul kura sonuçları. 50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 2.338 konut kura töreni canlı olarak takip ediliyor.

Engeli kura çekilişi

Aslahan Algül

Elif Yıldırım

Ayhan  Çakal

Bülent Kor

İdris Akşahin

Emekli kura çekilişi

İsmet Işık

Erdal Sezgin

Fikret Kılıç

Esma Şenoğlu

Yıldız Kolçalar

Süreyya Erbayrak

TOKİ İstanbul kura sonuçları için tıklayınız

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları yarın başlıyor. İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak. 26 Haziran Çarşamba günü 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek. Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak. Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:51
  1. TOKİİstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura çekiliş sonuçları CANLI
  2. toki kayabaşı 2019
  3. toki kayabaşı 2019 kura çekilişi ne zaman
  4. toki kayaşehir başvuru
  5. toki kayaşehir fiyat listesi
  6. toki kayaşehir başvuru 2019
  7. toki kayabaşı projesi
  8. toki kayaşehir 2019 başvuruları ne zaman
  9. kayabaşı toki satılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde
    1. Başkan Köse temizlik işleri..
    2. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    3. Türkiye, potada yükselişini..
    4. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    5. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    6. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    7. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    8. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    9. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    10. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    11. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    12. Büyükşehir’den kan bağışı
    13. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    14. Bu bebekler organik
    15. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    16. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    17. DTO Başkanı Ahmet Çetin:
    18. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
    19. Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan..
    20. Dijital bağımlılığı ölçen program..
    21. Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    22. Yardımseverler, beyninde kötü huylu..
    23. Balıkesir’de jandarmadan silah..
    24. Pikabın çarptığı kurt telef oldu
    25. Tersaneler bölgesinde kaza: 2 yaralı
    26. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    27. Eski belediye başkanı maketlerle..
    28. Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14..
    29. Samanlıkta çıkan yangını itfaiye..
    30. Hacı adayları "sıfır atık" bilinciyle..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi