TOKİ Isparta 300 konut kura sonuçları

Isparta'da inşa edilecek olan TOKİ 300 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon 300 konutun hak sahipleri belirlenecek. Isparta TOKİ başvuruları 6 Mart'ta başladı ve 19 Nisan 2019 tarihine kadar devam etmişti. İşte Isparta TOKİ kura çekilişi sonuçları.

TOKİ Isparta kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon 300 konutun hak sahipleri belirlenecek. Isparta TOKİ başvuruları 6 Mart'ta başladı ve 19 Nisan 2019 tarihine kadar devam etmişti. Isparta Merkez Çünür Mahallesi Projesi kapsamında inşa edilecek olan Isparta Çünür TOKİ projesinde 2+1 konutların fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konutların fiyatları 209 bin TL olarak belirlendi.

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