  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ İnegöl’de 12 iş yeri satacak
Ekonomi

TOKİ İnegöl’de 12 iş yeri satacak

Yeniakit Publisher
2023-03-31 14:04:00 -
TOKİ İnegöl’de 12 iş yeri satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İnegöl’de 12 adet iş yerini açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; açık artırma ile satışa sunulacak iş yerleri % 25 peşinat ve 120 ay vade imkanı ile satılacak. İhale 18 Nisan 2023 Salı günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya adreslerinde salon katılımıyla gerçekleştirilecek.

İhaleye ayrıca internet katılımı ile de katılınabilecek. Açık artırmaya evinizden, iş yerinizden, interneti olan her yerden aynı anda canlı olarak katılabilirsiniz. Açık artırmaya internet üzerinden başvuracakların 17.04.2023 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Tel: 0.212.608 15 00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23