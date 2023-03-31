TOKİ İnegöl’de 12 iş yeri satacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; açık artırma ile satışa sunulacak iş yerleri % 25 peşinat ve 120 ay vade imkanı ile satılacak. İhale 18 Nisan 2023 Salı günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya adreslerinde salon katılımıyla gerçekleştirilecek.

İhaleye ayrıca internet katılımı ile de katılınabilecek. Açık artırmaya evinizden, iş yerinizden, interneti olan her yerden aynı anda canlı olarak katılabilirsiniz. Açık artırmaya internet üzerinden başvuracakların 17.04.2023 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Tel: 0.212.608 15 00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız