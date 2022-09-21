Tarihin en büyük sosyal konut projesi başvuruları devam ederken daha önce konut hakkı kazananlara ilişkin borçlarını erken kapatmaları adına kampanya başlatılacağı açıklandı. Peki, TOKİ kampanyası ne zaman başlayacak?

TOKİ indirim kampanyası son dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerini ödemeye devam edenlere ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, “Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak” dedi.