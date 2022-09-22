TOKİ İlk Evim İlk İşyerim projesi başvuruları devam ediyor. Başvurulara büyük ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar ise başvuru öncesinde kimlerin hangi şartları taşıması halinde başvuru yapabileceğini araştırıyor. Peki, evli çiftler iki ayrı TOKİ başvurusunda bulunabilir mi?

TOKİ eşlerin ikisi birden konut başvurusunda bulunabilir mi?

Eşlerin iki ayrı TOKİ başvurusunda bulunup bulunamayacağı sıklıkla araştırılıyor. Çiftlerden yalnızca biri TOKİ başvurusunda bulunabiliyor. Hanede 18 yaş üstü çocuk bulunuyorsa; gençler ailelerinden bağımsız olarak TOKİ başvurusunda bulunabiliyor.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il nüfusuna kayıtlı olması veya proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).