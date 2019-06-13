TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi? TOKİ emekli başvuru şartları nelerdir? Hayır. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranır.

Başvuru şartları-TOKİ. TOKİ kura sonuçları açıklandı mı 2019? TOKİ emekliye ev projesi başvuru şartları neler? Binlerce emekli vatandaşın ucuz fiyatlara ev sahibi olması için TOKİ projelerini geliştirmeye devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İnşaat (TOKİ) emeklilere ev projeleri başvuru şartları ne detaylı bilgiler için haberimizden yararlanabilirsiniz. Toki'nin emekliye özel projeleri hakkındaki ayrıntılı açıklamaları aşağıdan inceleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar.

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15 soruda doğrudan idare uygulaması olan emekli konut projeleri

1. Hangi ilde emeklilere yönelik konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Web sayfamızdaki “ Emeklilere Özel” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca “Talep Satış Teslim” bölümünden tüm konut satışlara ilişkin verilere ulaşabilirsiniz.

2. İstenilen her ilde emekliler tarafından konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

İdaremizce kuralı satışa sunulan alt gelir grubu projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak belirtilmektedir.

3. Emeklilerin başvuru yapabilmesi için Emekli Derneklerine üye olması gerekir mi?

Hayır, gerekmez. Başvuru için Emekli Derneklerine üyelik mecburiyeti bulunmamaktadır.

4. Emekli eşlerin her ikisi de konut satışları için ayrı ayrı başvuru yapabilir mi?

Hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Yani emekli eşlerden sadece biri başvuruda bulunabilir.

5. Adıma kayıtlı hisseli bir apartman dairem / müstakil konutum (satın alma ya da miras yoluyla intikal etmiş konut) var. Bu benim başvuru yapmama engel mi?

Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına (18 yaşının altındaki çocuklar) ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli herhangi bir bağımsız bölümün veya müstakil bir konutunun olmaması gerekmektedir. Eşlerden biri üzerine dahi bağımsız bölüm/ konut (hissesiz) bulunması halinde, eşlerden ikisi de başvuru yapamaz. Konutun eş ve velayet altındaki çocuklar dışında kalan 3. kişilerle hisseli olması halinde, eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilir.

6. Üzerimde tapuya kayıtlı hiçbir gayrimenkul yok ama yüklü miktarda param var? Nakit varlığım başvuru yapmaya engel teşkil eder mi?

Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının aylık net gelirinin 3.200,-TL'yi geçmemesi şartı (herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın) aranmakta olup; kişilerin para veya benzeri taşınabilir varlıklarının olması başvuruya engel teşkil etmemektedir.

7. Vefat eden emeklilerin dul veya yetimleri emekli başvurusunda bulunabilir mi?

Emeklilerin bizzat kendilerinin emekli kategorisi için başvuruda bulunması gerekmektedir. Vefat eden emeklilerin yakınları, vefat eden emekli adına bu kategori için başvuruda bulunamazlar. Ancak, vefat eden emeklinin eşi ya da diğer yakınları emekli ise, bu kişiler sadece kendileri adına başvuruda bulunabilirler.

8. Emekli vatandaşlar için konut satışlarında ne tür bir ayrıcalık tanınıyor?

Emekli vatandaşlarımıza, Alt Gelir Grubu projelerinde kuralı satışa sunulan konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

9. Satışa sunulan konutlara emekli başvuruları nereye ve ne zaman yapılabilir?

Tüm satışlarımızda başvurular sadece ilgili Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.

10. Başvuru esnasında hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir?

Emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış emekli kimlik belgesini veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” ibraz etmesi yeterlidir.

11. Başvurular sonrasında hak sahipleri ve konutları nasıl belirleniyor?

Alt Gelir Grubu projelerinde kuralı satışa sunulan konut sayısının %25'ine isabet eden konut adedinden fazla emekli başvurusu olması halinde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekilmektedir. Kura çekim işlemleri projede ilan edilen kategori önceliğine göre gerçekleştirilmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

Konut sayısından daha az başvuru olması halinde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılmaktadır.

12. Belirlenen konutun büyüklüğü, katı, cephesi, fiyatı vb. sebeple istenilmemesi halinde neler yapılabilmektedir?

Kura sonrası kişiler kendilerine çıkan konutu dilerlerse Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama dönemi içerisinde ilan edilen banka şubesine gönderilen “Becayiş” dilekçesini doldurarak bir başka hak sahibi ile değiştirebilirler. Ancak bu işlem kişiler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamadan önce yapılmak zorundadır. Sözleşme imzalayan kişiler becayiş hakkını kaybetmiş sayılırlar. Sözleşme imzalama dönemi içinde sözleşme imzalamayanların konut hakları kullanılmamış sayılır ve başvuru bedelleri sözleşme imzalama döneminden sonra kendilerine kesinti yapılmadan iade edilir.

13. Emekliler için satışa sunulan konutlarda belirli süreli ikamet zorunluluğu var mı?

İdaremizce satışa sunulan Alt Gelir Grubu Projelerinde; sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. (Konutlar kiraya verilemez.)

Alt Gelir Grubu Projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanların konutları borçları bitene kadar devredilememektedir.

14. Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı?

Satış öncesi ön kayıt yapılmamaktadır.

15. TOKİ'nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi?

Hayır, yapamaz. TOKİ'nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olma şartı aranmaktadır.