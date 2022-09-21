TOKİ şimdiye kadar 81 ilde sayısız projeye imza attı. Daha önceki projelerden ev ya da işyeri alanlar ise borçlarını erken kapatmaları halinde tapularını ne zaman teslim alabileceklerini araştırıyor.

TOKİ borcunu erken kapatanlara ne kadar indirim var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerini ödemeye devam edenlere ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, “Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Eylül Perşembe günü yapacağı açıklamanın saati ve detayları henüz paylaşılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.