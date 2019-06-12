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TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?

Toplu Konut İdaresi yani TOKİ Türkiye'nin her noktasında inşaa ettiği birbirinden muhteşem konutları ev sahibi olmak isteyenler her keseye uygun konutları TOKİ'den temin edebiliyor. TOKİ'den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ'den ev nasıl alınır? Peki TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:18
TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?

Toplu Konut İdaresi yani TOKİ Türkiye'nin her noktasında inşaa ettiği birbirinden muhteşem konutları ev sahibi olmak isteyenler her keseye uygun konutları TOKİ'den temin edebiliyor. TOKİ'den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ'den ev nasıl alınır? Peki TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi? Sizin adınıza bir başkası vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alır mı?

Kuralı satışlarda ve alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Acık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan paraları nasıl alabilir

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:18
  1. TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?
  2. TOKİ'den ev nasıl alınır?
  3. Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alır mı?

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