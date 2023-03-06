TOKİ Başkanı yeni yapılacak evler için tarih verdi! 200 bin yeni konut geliyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptıklarına dikkat çekerek, "Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz " dedi. İşyerlerinin de yapılacağını belirten Bulut, yüksek fiyatlı ihalelerin iptal edildiğinin altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden depremzeleri bir an önce kalıcı konutlara yerleştirmek için zamanla yarışan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut Gaziantep'te konuştu.

Sabah'a göre; Bu hafta sonuna kadar 27 bin konutun ihalesini gerçekleştireceklerini söyleyen Bulut, "Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız" dedi.

Mart sonunda 56-57 bin konutun temelini atmış olacaklarını belirten Bulut, "Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz" mesajı verdi.

İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut, "Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor.

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Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı.