TOKİ 559 konutu kurasız olarak satışa sundu! Fiyatlar 117 bin TL'den başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yaptığı birbirinden cazip kampanyalarla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Yıllık 100 bin konut projesinin kuralarına devam eden TOKİ, 11 ilde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu.

Kurum, bu hamlesiyle dar gelirli vatandaşlara açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma imkanı sağladı.

Konuya ilişkin Toplu Konut İdaresi'nden yapılan açıklama sonrası çekiliş ve kura şartı olmadan 11 ildeki 559 yeni konut satışa sunuldu.

Konutlarda 2+1 ile 3+1 seçenekleri bulunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Toplu Konut İdaresi'nin satışa sunduğu konutların fiyatları 117 bin liradan başlayıp 399 bin 448 liraya kadar çıkıyor

11 ilde bulunan evlerin en düşük taksit tutarı; 390 lira olarak belirlenirken alım koşulları kentlere ve projelere göre farklılık gösteriyor.

Bu doğrultuda, dar gelirli vatandaşlar; yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 11 ilde satışa çıkardığı 559 konutu satın almak için başvurular; Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

Her kent için tarihler değişiklik göstermekle birlikte son gün 31 Aralık olarak belirlendi.