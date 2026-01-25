  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti Ekrem’in ‘Diploması’ neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı 25 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi 5 günlük bebeği darbeden hemşire teslim oldu! Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı! Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!" Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı Londra’da terör örgütü YPG yandaşlarından vatandaşlara çirkin saldırı! İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Ekonomi TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?
Ekonomi

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

TOKİ kura çekimleri büyük bir heyecanla bekleniyor... Bu hafta tamamlanan illerin ardından gözler yarın başlayacak yeni listeye çevrildi. Başvuru yapan binlerce kişi “TOKİ kura hangi ilde, ne zaman yapılacak?” sorusuna cevap arıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreci adım adım ilerliyor. Hhak sahiplerini belirleyecek çekilişler il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilirken; her yeni gün, yeni bir il için ayrı bir heyecan anlamına geliyor. Peki, 26 Ocak’ta TOKİ kurası hangi il için çekilecek?

 

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi ilde yapılacak?

Yeni haftanın kura takvimine göre 26 Ocak Pazartesi günü Osmaniye’de kura çekimi yapılacak. Osmaniye’de 1.550 konut için hak sahipleri belirlenecek.

 

TOKİ kuraları ne zaman?

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre Ocak ayının son günleri ile Şubat başına sarkan kura programı şu şekilde açıklandı:

26 Ocak Pazartesi: Osmaniye 1.550

27 Ocak Salı: Kilis 1.250

28 Ocak Çarşamba: Sinop 1.134

29 Ocak Perşembe: Niğde 1.030

30 Ocak Cuma: Ordu 2.050 ve Aksaray 827

31 Ocak Cumartesi: Bartın 850

 

TOKİ bu hafta hangi illerde kura çekimi yaptı?

Bu hafta kura çekimi gerçekleştirilen iller şu şekilde sıralandı:

Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun.

 

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Hak sahibi belirleme kuralarında asil ve yedek sonuçlar illere göre açıklanıyor. İllere göre yayımlanan “kura sonucu” ekranından sorgulama yapılabiliyor. Sorgulamayı e devlet üzerinden yapabilirsiniz? Öte yandan  TOKİ kura çekilişleri, TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip ediliyor.

TOKİ Antalya'da 13 bin 213 konutun kura çekilişi yarın
TOKİ Antalya'da 13 bin 213 konutun kura çekilişi yarın

Ekonomi

TOKİ Antalya'da 13 bin 213 konutun kura çekilişi yarın

Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026
Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026

Ekonomi

Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026

Bingöl’de ev sahibi olma hayali gerçek oldu! TOKİ kuraları çekildi, işte şanslı isimler
Bingöl’de ev sahibi olma hayali gerçek oldu! TOKİ kuraları çekildi, işte şanslı isimler

Konut Projeleri

Bingöl’de ev sahibi olma hayali gerçek oldu! TOKİ kuraları çekildi, işte şanslı isimler

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?
TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?

Ekonomi

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?

TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?
TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?

Ekonomi

TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23