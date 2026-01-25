TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreci adım adım ilerliyor. Hhak sahiplerini belirleyecek çekilişler il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilirken; her yeni gün, yeni bir il için ayrı bir heyecan anlamına geliyor. Peki, 26 Ocak’ta TOKİ kurası hangi il için çekilecek?

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi ilde yapılacak?

Yeni haftanın kura takvimine göre 26 Ocak Pazartesi günü Osmaniye’de kura çekimi yapılacak. Osmaniye’de 1.550 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ kuraları ne zaman?

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre Ocak ayının son günleri ile Şubat başına sarkan kura programı şu şekilde açıklandı:

26 Ocak Pazartesi: Osmaniye 1.550

27 Ocak Salı: Kilis 1.250

28 Ocak Çarşamba: Sinop 1.134

29 Ocak Perşembe: Niğde 1.030

30 Ocak Cuma: Ordu 2.050 ve Aksaray 827

31 Ocak Cumartesi: Bartın 850

TOKİ bu hafta hangi illerde kura çekimi yaptı?

Bu hafta kura çekimi gerçekleştirilen iller şu şekilde sıralandı:

Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun.

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Hak sahibi belirleme kuralarında asil ve yedek sonuçlar illere göre açıklanıyor. İllere göre yayımlanan “kura sonucu” ekranından sorgulama yapılabiliyor. Sorgulamayı e devlet üzerinden yapabilirsiniz? Öte yandan TOKİ kura çekilişleri, TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip ediliyor.