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TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları sorgulama

TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa projesinin merakla beklenen kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. TOKİ, Silivri Alipaşa konutlarında ev sahibi olacak şanslı vatandaşları kura çekilişi ile belirledi. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da 5 projede 6 bin 300 konut için talep toplanmıştı. Peki Silivri kura sonuçlarına göre ev sahibi olanlar sonuçları nasıl öğrenecek? İşte TOKİ 2019 Silivri kura sonuçları...

28 Haziran 2019 Cuma 18:02
TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları sorgulama

TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa projesinin merakla beklenen kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. TOKİ, Silivri Alipaşa konutlarında ev sahibi olacak şanslı vatandaşları kura çekilişi ile belirledi. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da 5 projede 6 bin 300 konut için talep toplanmıştı. Peki Silivri kura sonuçlarına göre ev sahibi olanlar sonuçları nasıl öğrenecek? İşte TOKİ 2019 Silivri kura sonuçları...

Binlerce orta gelirli vatandaş TOKİ kura çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Başakşehir Kayabaşı projesi için yapılan kuraların ardından bugün de Silivri Alipaşa konutları çekilişi gerçekleştirildi. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İnşa edilecek olan konutlar, 2+1 nitelikli 343 adet, brüt 85,00 m2 ve 3+1 nitelikli 342 adet, brüt 128,00 m2 olarak gerçekleşecek.2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. 3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacak.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:02
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