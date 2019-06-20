TOKİ İstanbul çekilişi için merakla beklenen tarih yaklaşıyor. Toplu Konut İdaresi 50 bin konut projesinde heyecanlı bekleyiş sürerken TOKİ İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Hayalindeki eve kavuşmak için gün sayan adaylar TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki TOKİ 2019 İstanbul kura çekilişine ne kadar kaldı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yurdun 67 ilinde 140 projede 50 bin yeni sosyal konut projesinde başvuruda bulunan adayların gözleri yapılacak çekilişlerde, TOKİ İstanbul çekilişine başvuran adaylar başta olmak üzere pek çok ilde başvuruda bulunan adaylar, tarafından çekiliş tarihleri merak edilerek araştırılıyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ 2019 İstanbul kura çekilişine ne kadar kaldı?

İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.