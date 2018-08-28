THY - Kastamonu
0553 313 94 23

TOKİ 176 arsayı satışa çıkarttı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı.

28 Ağustos 2018 Salı 10:35
TOKİ 176 arsayı satışa çıkarttı

Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, “açık artırma” yöntemiyle satılacak.

Arsaların satışı için müzayede 11 Eylül Salı günü saat 13.30’da İdarenin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:35
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Karaman
  4. Van
  5. Tekirdağ
  6. Sivas
  7. Nevşehir
  8. Kocaeli
  9. Kırşehir
  10. Kayseri
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Hatay
  14. Giresun
  15. Eskişehir
  16. Erzincan
  17. Elazığ
  18. Edirne
  19. Diyarbakır
  20. Ankara
  21. TOKİ
  22. arsa satış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WhatsApp kullananlara kötü haber! Tehlike kapıda
    1. WhatsApp kullananlara kötü haber!..
    2. Bedelli askerlikte görev yerleri..
    3. İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti!..
    4. Koza’dan rekor kâr
    5. Alman medyası duyurdu! Eski milli..
    6. BM'den kritik Yemen kararı!
    7. THY, mobilyacıları indirimli uçuracak
    8. Tapu işleminde 3 yılda 100 milyon..
    9. Çay molasında korkunç ölüm!
    10. Su kuyusundan çıkanlar şoke etti!
    11. KOBİ’lerin e-ticaretteki tercihi Aras..
    12. Çavuşoğlu Litvanya'da Grybauskaite ile..
    13. Selden etkilenen Hindistan’a acil yardım
    14. Turkcell’den çevreye büyük destek
    15. ÖSYM duyurdu! KPSS önlisans..
    16. TOKİ 176 arsayı satışa çıkarttı
    17. Rusya'dan askeri gözdağı! 300 bin..
    18. MİT TIR'ları davası sanığı itiraf..
    19. Karadeniz'in Bodrum'u Sinop, bakın ne..
    20. Dar gelirli online alışverişe yöneldi
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor