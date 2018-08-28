TOKİ 176 arsayı satışa çıkarttı

Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, “açık artırma” yöntemiyle satılacak.

Arsaların satışı için müzayede 11 Eylül Salı günü saat 13.30’da İdarenin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.