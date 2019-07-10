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TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ildeki 159 iş yeri ve 19 ildeki 55 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinatla 120 ve 144 ay vade ile sahip olunabilecek. Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 15 villa ve 26 iş yeri de açık artırma ile satın alınabilecek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),159 iş yeri ve 55 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre23 ildeki 159 iş yeri ile 19 ildeki 55 konut için açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'tekiMerkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Açık arttırmaya "www.emlakyonetim.com.tr" internet üzerinden de teklif verilebilecek. 

23 ilde 159 iş yeri 

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Muş, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan 159 iş yerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin, 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecek. 

19 ilde 55 konut 

55 konut için açık artırmaya katılacak alıcılar, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 15 konuta ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinatla 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle alabilecek.

Ankara'da Kuzey Kent Projesi'ndeki 15 konut ve 26 iş yeri   

TOKİ, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde 15 villayı ve 26 iş yerini açık artırmaya sundu.

Kuzey Kent Projesi'nde yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki villalar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar villalara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinatla 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek. 

İş yerleri ise 3 ve 9 ay içinde sahiplerine verilecek. 26 iş yeri yüzde 25 peşinatla 120 ay vade ile satılacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ. ve T.C. Ziraat Bankası AŞ. tarafından yürütülecek, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.

Açık artırma gününde de başvuru kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
  1. Adana
  2. Afyonkarahisar
  3. Ankara
  4. Bolu
  5. Çankırı
  6. Çorum
  7. Denizli
  8. Diyarbakır
  9. Eskişehir
  10. Hatay
  11. İstanbul
  12. İzmir
  13. Kahramanmaraş
  14. Kayseri
  15. Kırşehir
  16. Kütahya
  17. Malatya
  18. Muş
  19. Rize
  20. Samsun
  21. Tekirdağ
  22. Trabzon
  23. Zonguldak
  24. TOKİ
  25. Amasya
  26. Antalya
  27. Karaman
  28. Kırıkkale
  29. Kocaeli
  30. Konya
  31. Niğde
  32. Osmaniye
  33. Siirt
  34. Şanlıurfa
  35. Yalova
  36. Yozgat

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