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Gündem TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman?
Gündem

TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman?

Dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması amaçlanan TOKİ 100 bin konut projesinde detaylar merak ediliyor. 81 ilde de organize edilen söz konusu proje için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 100 bin konut projesi için başvurular başladı mı? TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:32:00 -
TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 100 bin yeni konut için hazırlıklara başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam ediyor. 2021 yılında da 100 bin yeni konut inşa edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yeni konutlar için başvuruları ne zaman almaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman?

TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman?

Resmi Gazete’nin 27 Ekim 2020 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda duyurulan 100 bin konut projesi ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre projeyle ilgili detaylar belli olduktan sonra başvurular alınmaya başlayacak. Türkiye’nin 81 ilinde organize edilen 100 bin konut projesiyle dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması amaçlanıyor.

 

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