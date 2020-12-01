Token Finansal Teknolojiler, satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek bir cihazda birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Token Finansal Teknolojiler, Türkiye’de bir ilke imza atarak Beko 400 TR ile satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek bir cihazda birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik bünyesinde uzun süredir finansal teknolojiler alanında çalışmalar yürüten Token Finansal Teknolojiler, bu yılın başından itibaren Koç Topluluğu bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Geliştirdiği yeni nesil ödeme teknolojileriyle işletmelerin süreçlerini iyileştirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen şirket, ilk defa Android 9.0 sürümünün kullanılarak geliştirdiği Beko 400 TR POS cihazını da işletmelerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

- Yeni bir ödeme deneyimi

Token’in, geliştirdiği yeni nesil ödeme cihazı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil satışlara yönelik VUK 507 No’lu "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" tebliği doğrultusunda satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek cihazda birleştiriyor. Perakende ya da restoran fark etmeden, işletmeler Beko 400 TR ile sektör bazlı tüm iş yönetimi ihtiyaçlarını tek cihaz üzerinden karşılayabiliyor, ürün tanımlayabiliyor, satış ve stok yönetimi yapabiliyor, ödeme alabiliyor ve e-fatura kesebiliyor. Ayrıca, mağaza çalışanları, kasa önlerinde yoğun kuyruklar oluşturmadan, mağazanın herhangi bir alanında stok kontrolü yapıp satış işlemini anında gerçekleştirebiliyor.

Kullanım kolaylığı ve ergonomik yapısıyla da dikkat çeken, çift dokunmatik ekrana sahip cihazda müşteriler şifre girerken, cihazın ekranını çevirmeye gerek kalmıyor. 4G ve WiFi ile internete bağlanabilen cihaz, temassız ya da QR kod ile ödeme desteği de sunuyor. 2019 yılında dünyanın en prestijli inovasyon fuarları arasında yer alan CES’te (Consumer Technology Association) Siber Güvenlik ve Gizlilik Ödülü’ne layık görülen Beko 400 TR, perakende ve restoran işletmelerinden oluşan geniş bir ağın tüm ihtiyaçlarına tek başına, zamandan ve maliyetten tasarruf ettiren bir şekilde çözüm üretiyor.

- "630 binden fazla ödeme cihazımızla sektör lideriyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Token Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erkan Duysal, işletmeler için yenilikçi ödeme sistemleri geliştirdiklerini belirtti. Duysal, "Çalışmalarımızda Beko’yu teknoloji ortağı olarak konumlandırıyor, teknolojimizi Beko gücü ve Koç güvencesiyle tasarladığımız ürünlere yansıtıyoruz. Pazarda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 630 binden fazla ödeme cihazımızla şu an sektör lideri olarak konumlanırken, Beko marka yazarkasa POS cihazları üzerinden yapılan günde yaklaşık 4 milyon işlemi yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliği ile mobil ödemelerin kayıt altına alınması gerekeceğini belirten Duysal, şunları aktardı:

"Bu tebliğ doğrultusunda satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek cihaz üzerinde birleştiren Beko 400 TR’yi tasarladık. BEKO 400 TR’nin işletmelerin hayatını kolaylaştıracağına ve onlara maliyet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. Normalde satış, ödeme ve e-fatura işlemleri için birçok farklı sistem, yazılım ve cihaz kullanmak gerekirken, Beko 400 TR sayesinde artık işletmeler sadece tek bir cihaz üzerinden ürün tanımlayabilecek, satış ve stok yönetimi yapabilecek, ödeme alabilecek ve e-fatura kesebilecek. Beko 400 TR, tüm bu özellikleri tek cihazda birleştirmesi ve Android bazlı olması sebebiyle Türkiye’de bir ilk olacak."