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Aktüel Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Aktüel

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:49:39 -
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Masha" ile yapılan 2 operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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