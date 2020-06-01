  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tokat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:56:31 -
Tokat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada annelerini, kız kardeşlerini ve dayılarını silah ve bıçakla yaraladıkları öne sürülen iki kardeş gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde C.D. ve A.D. kardeşler ile dayıları Turgay Kaya, anneleri Canan D, ve kız kardeşleri Gülcan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş, dayıları, anneleri ve kız kardeşlerini silah ve bıçakla yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan iki kardeş, Haydarbey köyü yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı