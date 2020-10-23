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Aktüel Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:15:13 -
Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde Nasıf Ünaldı (68) idaresindeki 01 TP 153 plakalı otomobil ile Ali Sarı'nın (64) kullandığı 60 ASS 878 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Ünaldı ile otomobildeki Emsal Ünaldı (61), Bircan Hızlı (42), Ayşenur Hızlı (16), Ömer Tuna Gürağaç (8) ve Ayşe Nehir Gürağaç (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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