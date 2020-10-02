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Aktüel Tokat'ta işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı
Aktüel

Tokat'ta işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:25:58 -
Tokat'ta işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, vatandaşları işe aldırma vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde doçent olarak tanıtan bir kişinin vatandaşları üniversitede işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı. Zanlıların aynı yöntemle 50 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Mağdurlardan Derya Terzioğlu, gazetecilere, kendisinden işe yerleştirmek vaadiyle para istendiğini belirterek, "1000 lira verdim. Daha sonra dolandırıldığımı öğrendim." dedi.

Süleyman Kalem ise kendisiyle yeni tanıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Ramazan isminde doçentim.' dedi. Bana samimi geldi. 'Üniversiteye eleman aldıracağım, gariban varsa onları işe alalım.' dedi. Ben de 1-2 garibana vesile oldum. Onlar da iş sahibi olsun dedim. Bunlar çeteymiş. Onlardan 'rektörlük döner sermaye' için para istiyor. Çocuklardan biri 5 bin, diğeri 2 bin 500 lira vermiş. Allah razı olsun polisimizden. Bizi uyarmasa birçok kişiye vesile olacaktık. Biz vesile olduk mahcubuz."

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