Tokat'ta eşini bıçaklayan Samet Ağ serbest mi kaldı? Özlem Ağ’ın kocası Samet Ağ tutuklandı mı?

Tokat'ta yaşayan Özlem Ağ barışmak isteyen eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden vahşice bıçaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ’ın serbest bırakılmasını eleştirdi.

Özlem Ağ’ın kocası Samet Ağ tutuklandı mı?

Tokat'ta yaşanan bir kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, sözlerinin devamında, "Dün, Merkez Yürütme Kurulu toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar ne ettiler diye sorduk. 3 ay sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Özlem Hanım'la (Zengin) hemen telefon irtibatı kurduk. Bu süreci takip edecek. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Bu millet bize emanettir. Milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değil. Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim: Bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez." dedi.

Özlem Ağ kimdir? Özlem Ağ Samet Ağ olayı nedir?

Tokat'taki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ (32) ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ (30), ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidİp, boşanma davası açtı. 1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı.