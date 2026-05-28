Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi kayboldu.

Olay, ilçe merkezinde bulunan Park Vadi mevkiinde meydana geldi. Elektrikli bisiklete binen 4 arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na düştü. Akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan K. ile Furkan K., yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri botla adaya ulaşarak mahsur kalan iki genci bulundukları yerden kurtardı.

Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.'yi arama çalışmaları ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Kelkit Çayı'nda devam ediyor. Bölgede ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğü öğrenildi.

