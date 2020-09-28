  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen çobanın jandarmadaki işlemleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:40:10 -
Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

TOKAT (AA) - Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü.

Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkisindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesi ve yangın söndürme uçağıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin yangında zarar gören alanın tespiti için çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çobanın jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar
Dünya

Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar

Azerbaycan’ın dik duruşu karşısında korkan Ermenistan sıkıyönetim ilan etti.
Hangi ülkenin partisi bu?
Dünya

Hangi ülkenin partisi bu?

Türkiye'den Azerbaycan'a destek yağarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz katıldığı televizyon programında..
Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı
Gündem

Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yaşadığı çatışmada 16 askerini kaybettiğini, 100'den fazla askerinin de yaralandığını açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı