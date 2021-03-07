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Aktüel Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı
Aktüel

Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı iki köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 19:23:00 -
Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı

Niksar Belediyesinden yapılan açıklamada, Terzioğlu köyünde 27 ve Çayköy köyünde 15 Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, artan vakaların diğer vatandaşlara bulaşmaması ve yerleşim yerlerine yayılımını azaltmak için, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 köyün, eğitim, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, tarım ürünlerinin üretim ve tedarik zincirine yönelik tedbirler suretiyle 7 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu.

 

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