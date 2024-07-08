Tokat’ın dilli kavalı geleceğe taşınıyor
Tokat’ta hayata geçirilen “Blok Flütten Dilli Kavala Projesi” kapsamında öğrenciler, dilli kaval çalmayı öğreniyor.
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda pilot olarak hayata geçirilen proje kapsamda istekli 25 öğrenci ile bir sınıf oluşturularak, Yağıbasan Medresesi’nde temel müzik eğitimi ve dilli kaval kursu verilmeye başlandı. 3 ay sürecek uygulamanın tamamlanmasının ardından gelecek eğitim öğretim yılında il genelindeki tüm okullarda proje uygulamaya konularak, isteyenlere yıl boyunca kurs verilecek. Projede, müzik öğretmenlerinin yanı sıra kaval ustası Yaşar Güç de yer alıyor.