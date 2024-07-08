  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokat’ın dilli kavalı geleceğe taşınıyor
Aktüel

Tokat’ın dilli kavalı geleceğe taşınıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-08 13:47:00 -
Tokat’ın dilli kavalı geleceğe taşınıyor

Tokat’ta hayata geçirilen “Blok Flütten Dilli Kavala Projesi” kapsamında öğrenciler, dilli kaval çalmayı öğreniyor.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda pilot olarak hayata geçirilen proje kapsamda istekli 25 öğrenci ile bir sınıf oluşturularak, Yağıbasan Medresesi’nde temel müzik eğitimi ve dilli kaval kursu verilmeye başlandı. 3 ay sürecek uygulamanın tamamlanmasının ardından gelecek eğitim öğretim yılında il genelindeki tüm okullarda proje uygulamaya konularak, isteyenlere yıl boyunca kurs verilecek. Projede, müzik öğretmenlerinin yanı sıra kaval ustası Yaşar Güç de yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23