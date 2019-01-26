Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa' Maduro'ya saldırdı!

Venezüela diken üstünde. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve küresel eşkıya ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile meşru ve seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında iktidar savaşı yaşanıyor.

İnternetten aparma bilgilerle yazdığı Mustafa Kemal kitabı sonrası nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına maruz kalan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de, kamuoyunda büyük tepkilere neden olan milyonluk vurgununu unutturup aklınca gündem değiştirmek için Venezuela tartışmasına katıldı. Özdil, Maduro'yu hedef aldı aldı ve Trump’ın kötü adam olmasının Maduro'yu iyi adam yapmadığını savundu.

Venezüela'yı bu hale getirenin Maduro'nun "beceriksiz, cahil yönetimi olduğunu" iddia eden Özdil, petrolden başka bir şey üretmeyen yönetimin, ahaliye balık tutmayı öğretmediğini ileri sürdü ve şu ifadelere yer verdi:

"2008 yılında petrol 140 doları geçmişti. Bugün 60 dolar. E ileri zekalı Maduro'nun yönetim stratejisi iflas etti tabii. Paraya sıkışınca, ithalat yapamaz oldu. İthalat yapamayınca, arz-talep dengesi allak bullak oldu, ithal edilen temel ihtiyaç maddelerinin fiyatı patladı. Daha ileri zekalı bir karar aldı. Para bastı. Enflasyon uçtu. Daha da ileri zekalı bir karar aldı.Dövize sabit kur getirdi. Döviz karaborsası oluştu, enflasyon yüzde 1 milyon 370 bin oldu!"