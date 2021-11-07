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Otomotiv TOGG’un şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
Otomotiv

TOGG’un şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:22:00 -
TOGG’un şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı”nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor. TSE’nin hazırladığı milli standartların ekosisteme bazı kolaylıklar getireceğini bildiren Bakan Varank, “Öncelikle ülkemizde tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak dil oluşumuna katkı sunuldu. Şimdi Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı ile de elektrikli araç şarj istasyonlarının uluslararası standartlara uygun, kullanıcı açısından güvenli, üreticiler açısından da etkin şekilde kurulumunun sağlanması temin edilecek” değerlendirmesinde bulundu.

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