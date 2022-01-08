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Otomotiv TOGG'un rekor kıran videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke
Otomotiv

TOGG'un rekor kıran videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 paylaşımına kayıtsız kalmadı. Videoyu paylaşan Bakan Varank, ekipten bir kişinin kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yaptı. Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadeleriyle esprili bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:48:00 -

Yerli otomobil ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

TOGG'un videosuna beğeni yağdı

Fuarın sona ermesinin ardından TOGG'un sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. TOGG ekibinin alkışlarla ritim tuttuğu video, binlerce beğeni aldı.

Bakan Varank kayıtsız kalmadı

Söz konusu videoya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. TOGG ekibinden bir kişinin videonun başında kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yapan Varank, esprili bir paylaşım yaptı. Videoyu paylaşan Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadesini kullandı.

Sürücüye gerek yok! TOGG'da müthiş özellik
Sürücüye gerek yok! TOGG'da müthiş özellik

Otomotiv

Sürücüye gerek yok! TOGG'da müthiş özellik

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Yorumlar

AKINCI 1453

Mustafa Varank ayni hababam sinifindaki yahnici müfettise benzemiyormu ?
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