TOGG'dan bir paylaşım daha
TOGG, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde devam eden çalışmaları "Başladığından beri 1.5 milyondan fazla kişinin izlediği #HeyeCanlı yayınını biraz hızlandırdık" notuyla paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor.
TOGG'un sosyal medya hesabından, üretim tesisindeki çalışmalar hızlandırılmış bir şekilde paylaşıldı.
Temel atıldığı ilk günden bugüne üretim tesisindeki gelişimi gösteren videolu paylaşıma, "Başladığından beri 1.5 milyondan fazla kişinin izlediği #HeyeCanlı yayınını biraz hızlandırdık" notu düşüldü.