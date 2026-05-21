Togg'dan bayram müjdesi: Ücretsiz olacak!
Togg, önceki bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da kullanıcılarına ücretsiz şarj desteği sağlayacağını duyurdu. Kampanya kapsamında Togg sahiplerine 90 kWsa ücretsiz enerji verilecek.
Ücretsiz şarj kampanyasından yararlanabilmek için kullanıcıların 22 Mayıs saat 00.00 ile 30 Mayıs saat 23.59 arasında Trumore uygulamasına giriş yapması gerekiyor.
Kullanıcılar, hikaye alanında yer alan kendilerine özel enerji hediye bakiyesini kopyalayarak, kodu en geç 30 Mayıs 23.59’a kadar Trugo uygulamasındaki ödeme seçenekleri bölümünde bulunan “hediye kartları” sekmesine tanımlayabilecek.
Tanımlanan ücretsiz enerji bakiyesi, Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran saat 23.59’a kadar kullanılabilecek.
Öte yandan kampanya süresince Togg kullanıcılarının hediye bakiyelerini sorunsuz kullanabilmesi amacıyla Trugo Autocharge özelliğine geçici olarak ara verileceği bildirildi.