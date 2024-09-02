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Otomotiv Togg'dan ABD'ye çıkarma
Otomotiv

Togg'dan ABD'ye çıkarma

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:56:00 -
Togg'dan ABD'ye çıkarma

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek fuarda 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak T10F'un seri üretim modelini sergileyecek.

Türkiye'nin otomobil markası Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e (Consumer Technology Association) dördüncü kez katılıyor. Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek fuarda 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak T10F'un seri üretim modelini sergileyecek. 7-10 Ocak tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak fuara, az sayıda otomobil markası katılıyor. Bunlar arasında Xpeng, Mercedes- Benz, Toyota, Honda, Hyundai bulunuyor. CES 2025'e Togg'un dışında Türkiye'den Etiya, Fark Labs, Vestel, Volta, İstanbul Kalkınma Ajansı katılıyor.

NİSANDA YOLLARDA

Bu arada Togg'un ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'in mühendislik testleri başladı. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, T10X'in ardından T10F'i de kullanıcılarla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"27 Aralık 2019'da ön gösterimini yaptığımız T10F'i sonrasında CES 2024'te kullanıcılarımızın beğenisine sunmuştuk. T10F için test süreçlerimizi başlattık. Hem ülkemizde hem yurt dışında güvenlikten dayanıma farklı testlerimiz tüm hızıyla sürüyor. 2025'in ilk çeyreğinde T10F'in ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisandan itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."

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