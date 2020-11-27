TOGG’a yüzde 51 yerlilik oranıyla başlayacağız

Karakaş, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 66.3’ü buluyor. Yani 60 yılda yüzde 66’ya erişilmiş durumda. TOGG’da ise elektrikli araç üretiminde deneyimi olmayan bir tedarik sanayiiyle üretime yüzde 51’le başlayıp takip eden üç yılda tedarik sanayini dönüştürerek yüzde 68 yerli içerik oranı hedefliyoruz” dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyelerine hitap eden Karakaş, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyelerinden oluşuyor. Elektrikli aracın belki de en önemli parçası batarya için bu konuda kendini kanıtlayan Farasis ile anlaşma imzaladık. Yerli tedarikten sağlayamadığımızda, en iyisi neredeyse oradan almamız gerekiyor. Şimdiye dek 200 start-up inceledik ve 9’uyla çalışmaya başladık.”