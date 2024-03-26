TOGG'a yerli rakip! 699 bin liradan satacaklar, tarih bile verdiler

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş,, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri şirketinın yüzde 75 hissesini satın aldığını açıkladı. Bu satın almayla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektirikli araç çalışmalarının hızlandırılıp 29 Ekim’de 699 bin tüketici fiyatı ile satışa sunulacak.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Şirketimizin 25-03-2024 tarihi itibari ile Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri Anonim şirketi ile yaptığı satın alma görüşmeleri olumlu sonuçlanarak söz konusu şirketin %75 hisselerini satın alma sözleşmesi imzalanmıştır.

Teknoloji ve üretim konusunda küresel pazarda faaliyet gösteren şirketimiz bu satın alma ile birlikte; Yerli ve milli elektrikli Araç, Motosiklet, Sağlık sektörü için geliştirilmiş Kar Aslanı, Tarım için özel tasarlanmış ZIKA (İnsansız Zirai Araç) robotik akıllı tarım çözümleri, İleri arama kurtarma teknoloji robotları ve birçok robotik çözümlere sahip;

Dünyada sadece 3 ülke üretiyor

Bugüne kadar Dünya'da sadece üç ülke tarafından üretilebilen ve her sektörde kullanım alanı söz konusu olan suya dayanıklı yerli BLDC Motor üretimine sahip, %100 Yerli batarya ve sektör spesifik batarya kontrol çözümlerine bünyesinde barındıran, Otonom yönetim alt yapısı ile tasarlanan Yapay Zekâ sürücü yazılım çözümlerini geliştirmiş,

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Elektrik alt yapısına sahip tüm sistemlerin bir arada ve bütün olarak çalışmasını sağlayan yerli kontrol ünitesi ve çevre birimlerine sahip Joyce teknolojiyi bünyesine dahil etmiştir.

29 Ekim'de satılacak

Bu şirket birleşmesi ile yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L 7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmaları hızlandırılıp 29-Ekim-2024 tarihinde 699.000 TL tüketici fiyatı ile ülkemizde satışa sunulacaktır.

Hali hazırda var olan Joyce yerli ve milli elektrikli araçlarının, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesi 2024 yılı içerisinde %400 genişletilerek başta ülkemiz olmak üzere 14 farklı ülkeye milli araçlarımızın ihracatı sağlanacaktır.

Ar-Ge ve üretme hakları şirketimizi ait olan BLDC motor teknolojisi ile sadece üreteceğimiz elektrikli araçlar değil hâlihazırda dünyada var olan otomobil, sağlık, savunma sanayisi, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, üretim, ağır is makineleri, ağır sanayi makineleri, elektrikli ev aletleri gibi 20'nin üzerinde sektörün en önemli bileşeni olan motor üretimini için kapasite artırımı sağlanıp yurtiçi ve yurtdışı distribütörlük çalışmaları başlatılacaktır.

Ar-Ge ve üretim hakları şirketimize ait olan Entegre batarya sistemlerimizi sadece kendi ürettiğimiz ürünleri için değil teknoloji yüzyılının en önemli ana parçası olan ve enerji ihtiyacının gerekli olduğu birçok sektöre ihracat programı başlatılacaktır.

Telif ve kopyalama hakları şirketimize ait olan otonom yapay zekâ çözümü ürünlerimiz ile kendi üretimimiz elektrikli insansız araçların yansıra ihtiyaca göre özelleştirilebilen bir yapı ile ülkemizde tedarik zinciri oluşturulacak ve yurtdışı ihracat çalışmaları başlatılacaktır.

AGRO Teknolojinin ülkemiz genelinde var olan Sera, Bahçe ve Tarım arazilerinde kullanılmak üzere 100 Adet ZİKA(İnsansız Zirai Kara Aracı) ve robotik akıllı tarım teknolojileri üretilerek 2024 yılı içerisinde sahada kullanılacak olup, ülkemiz genelinde tarımda teknoloji verimliliğin arttırılması için saha sonuçları paylaşılacaktır.” denildi.