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Ekonomi TOGG’a teknik eleman yetiştirecek lisede dersler başladı
Ekonomi

TOGG’a teknik eleman yetiştirecek lisede dersler başladı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapımı süren fabrikada ihtiyaç duyulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için meslek lisesi bünyesinde açılan bölümün öğrencileri eğitim sürecine heyecanlı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:27:00 -
TOGG’a teknik eleman yetiştirecek lisede dersler başladı

Otomotiv branşında istihdam garantili eğitim veren proje okullar arasına dahil edilen Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine merkezi sınavla öğrenci alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene açılıp 30 öğrencinin yerleştirildiği Elektrikli Araçlar Dalı dahil lisenin tüm bölümlerinde öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor. Lisenin yeni öğrencileri, yüz yüze eğitimin başlamasını ve dersleri atölyelerde uygulamalı görmek için sabırsızlanıyor.

Okul Müdürü Metin Sezer, son yıllarda meslek liselerinde bir paradigma değişimi yaşandığını, eğitim niteliği ve talebin arttığını söyledi. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesindeki Elektrikli Araçlar Dalı’nın, Türkiye’nin Otomobili’nin Bursa’da üretilecek olması ve lisenin kapasitesinin yeterli görülmesinden dolayı kendi okullarında açıldığını belirten Sezer, şöyle devam etti: “Bölümün açılmasıyla Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanımız, Türkiye’de sınavla öğrenci alan meslek okulları arasında birinci sıraya yükselmiş oldu. Şu anda motorlu araçlarda Türkiye birincisiyiz, bunu gururla, onurla söyleyebiliyorum. İş birliği protokollerimiz arttı, eğitim esnasında yaptığımız çalışmalar sektörle iç içe yapılmakta ve istihdam garantili bir sonuç ortaya çıkmakta. Kendi alanlarında çalışmak isteyen çocuklarımız sektörde iş bulabilme imkanını garantilemiş oldu.”

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